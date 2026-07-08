Перечислены признаки опасного дефицита тестостерона у мужчин

Профессор назвала признаки опасного дефицита тестостерона у мужчин
Дефицит тестостерона — это не просто низкий показатель в анализе, а состояние, угрожающее здоровью мужчины в целом. Однако ставить себе диагноз самостоятельно и тем более назначать лечение опасно, предупреждает доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом».
Тестостерон отвечает не только за либидо и потенцию, но и за мышечную силу, плотность костей, уровень энергии, состав тела и даже настроение. Поэтому его снижение бьёт по всему организму.
По словам профессора Каневской, самые характерные «звоночки» — это изменения в сексуальной сфере: снижение либидо, ослабление или полное исчезновение утренних спонтанных эрекций, ухудшение качества эрекции в целом. Однако есть и другие проявления, на которые мужчины часто не обращают внимания:
- заметное снижение мышечной массы и силы;
- увеличение жировой прослойки, особенно в области живота;
- снижение выносливости и физической работоспособности;
- уменьшение плотности костей, остеопороз и переломы при небольших травмах;
- необъяснимая анемия (пониженный гемоглобин);
- общее ухудшение качества жизни, ощущение слабости и депрессия.
При выраженном и длительном дефиците могут уменьшаться размеры яичек, ослабевать рост волос на теле и возникать проблемы с зачатием.
По словам эксперта, игнорирование проблемы ведёт к серьёзным последствиям: увеличивается риск переломов шейки бедра (особенно у мужчин 60+), развивается сахарный диабет второго ш типа, страдают сердце и сосуды, снижается качество жизни и самооценка.
При этом профессор делает важную оговорку: сам по себе низкий тестостерон чаще является маркером нездорового состояния организма, а не первопричиной всех бед. Он — и отражение проблем, и часть общей картины, но не «корень всего зла».