Перечислены признаки опасного дефицита тестостерона у мужчин

Дефицит тестостерона — это не просто низкий показатель в анализе, а состояние, угрожающее здоровью мужчины в целом. Однако ставить себе диагноз самостоятельно и тем более назначать лечение опасно, предупреждает доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом».

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Тестостерон отвечает не только за либидо и потенцию, но и за мышечную силу, плотность костей, уровень энергии, состав тела и даже настроение. Поэтому его снижение бьёт по всему организму.

По словам профессора Каневской, самые характерные «звоночки» — это изменения в сексуальной сфере: снижение либидо, ослабление или полное исчезновение утренних спонтанных эрекций, ухудшение качества эрекции в целом. Однако есть и другие проявления, на которые мужчины часто не обращают внимания:

заметное снижение мышечной массы и силы;

увеличение жировой прослойки, особенно в области живота;

снижение выносливости и физической работоспособности;

уменьшение плотности костей, остеопороз и переломы при небольших травмах;

необъяснимая анемия (пониженный гемоглобин);

общее ухудшение качества жизни, ощущение слабости и депрессия.

При выраженном и длительном дефиците могут уменьшаться размеры яичек, ослабевать рост волос на теле и возникать проблемы с зачатием.

По словам эксперта, игнорирование проблемы ведёт к серьёзным последствиям: увеличивается риск переломов шейки бедра (особенно у мужчин 60+), развивается сахарный диабет второго ш типа, страдают сердце и сосуды, снижается качество жизни и самооценка.

При этом профессор делает важную оговорку: сам по себе низкий тестостерон чаще является маркером нездорового состояния организма, а не первопричиной всех бед. Он — и отражение проблем, и часть общей картины, но не «корень всего зла».