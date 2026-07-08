В Сеченовском университете заявили, что аллергия есть у большинства людей

Некоторые люди страдают от аллергии, а на других она не оказывает никакого влияния. О том, почему так происходит, рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач — аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

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«В первую очередь нужно иметь генетическую предрасположенность, но она на самом деле есть у большинства. Чтобы у человека началась аллергия, должны совпасть несколько обстоятельств: генетическая предрасположенность, экология, степень повреждения слизистых, образ жизни», — пояснила эксперт.

Врач добавила, что аллергия может возникнуть из-за еды, которую люди употребляют: так, возбудителем может стать фастфуд. Помимо этого, приступы могут случиться из-за пересушенных слизистых: если дома слишком сухой воздух, передает Life.ru.

Летом в кафе и ресторанах лучше выбирать еду, которую готовят при клиенте. В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным и может привести к отравлению. Об этом предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, от каких блюд лучше отказаться при посещении кафе летом.