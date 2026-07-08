Онищенко описал эпидемиологическую обстановку в России

Эпидемиологическая обстановка в России дает возможность посетить любые города, рассказал ТАСС академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко.

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«Запретов сейчас никаких нет. Если вам хочется, то можно ехать в любое место по любому направлению», — сказал он, говоря об эпидеммологической ситуации в российских регионах.

Он отметил, что выбор направления для отдыха зависит от предпочтений, а также наличия инфраструктуры. Кроме того, особое внимание нужно уделять вопросам отдыха с детьми, стоит учитывать, что у ребенка может возникнуть в путешествии, например, аллергическая реакция.