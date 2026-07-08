Треть опрошенных россиян не возвращается к врачу после завершения лечения

Практически никогда не возвращаются к врачу после завершения курса лечения 35% опрошенных россиян, без вынуждающих обстоятельств к врачу идут единицы. Об этом говорится в исследовании страхового брокера Mains, с которым ознакомился ТАСС.

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«После завершения курса лечения к врачу практически никогда не возвращаются 35% пациентов, редко — 24%. Среди тех, кто все же приходит повторно, чаще всего это происходит из-за того, что симптомы не проходят (28%) или требуется продление больничного (26%). Самостоятельно, без вынуждающих обстоятельств, к врачу идут единицы», — сказал совладелец компании Павел Озеров.

Согласно исследованию, 33% опрошенных покупают все назначенные лекарства. Остальные ограничиваются частью: 27% приобретают лишь то, что считают наиболее важным, 17% — только часть из списка, 12% часто не покупают назначенное вовсе, 12% — почти никогда. Главная причина — цена: на высокую стоимость препаратов ссылаются 32% тех, кто отказывается от части назначений. Еще 20% считают часть лекарств необязательными, а 18% признаются, что отдельным назначениям просто не доверяют.

Кроме того, 37% респондентов согласны с утверждением, что многие назначения врачей кажутся избыточными. Схожая доля — 36% — считает, что иногда дешевле перетерпеть, чем лечиться. О том, что рабочий график мешает нормально заниматься здоровьем, говорят 37% участников исследования.

Уровень доверия к врачам заметно различается в зависимости от типа учреждения. Высокие оценки врачу по ДМС ставят 50% опрошенных — это самый высокий показатель среди всех категорий. Для сравнения: врачам в государственной поликлинике доверяют на том же уровне лишь 30%, врачам частной клиники — 44%. Онлайн-консультации и телемедицина также вызывают ограниченное доверие: высокие оценки им присваивают 36%, сообщили в компании.

В опросе приняли участие 1218 совершеннолетних россиян.