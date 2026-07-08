Женщина лишилась матки и части влагалища из-за черной магии

В Таиланде 47-летняя женщина, три года страдавшая от хронической боли в нижней части живота, обратилась к врачам, которые обнаружили у нее во влагалище загадочное образование, похожее на камень. Об этом сообщает The Thaiger.

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Пациентка рассказала врачам, что загадочный объект оказался внутри нее много лет назад, когда она жила в Индонезии. По ее словам, местный колдун силой вложил его в нее во время ритуала черной магии. При этом женщина стала испытывать дискомфорт за три года до того, как пришла в больницу. Компьютерная томография показала, что в ее теле находится твердый предмет диаметром около 10–12 сантиметров. Хирурги решили не дробить его внутри, чтобы избежать заражения, а провести полостную операцию, удалив матку и часть влагалища.

Когда медики вскрыли извлеченный объект и раздробили его, оттуда вытекла зловонная жидкая грязь. Внутри также оказались зеленые и красные пластиковые диски диаметром около трех сантиметров и 11 мелких цветных бусин. Специалисты признались, что не могут объяснить происхождение этой странной конструкции. Однако решение не дробить объект внутри позволило избежать смертельной инфекции.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, а врачи предположили, что это мог быть традиционный индонезийский амулет для любовного приворота.

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