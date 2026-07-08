В больницы начали доставлять лекарства дронами

Беспилотная авиация приходит на помощь российским врачам. Лекарства и биоматериалы начали доставлять в больницы и лаборатории при помощи дронов. Это пока эксперимент, он реализуется только в нескольких регионах страны. О первых результатах узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

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Использование беспилотников в медицине — одно из перспективных направлений развития отрасли. Одинаково актуально и для городов с большим количеством дорог и транспорта, и для регионов с труднодоступными территориями. Помогает существенно сократить время.

Из одной клиники дрон направляется в другую. В специальном боксе — анализы пациентов.

«Критически важно именно время доезда. И буквально с момента: человек сдал, через 8–10 минут погрузили в дрон, анализы через 8 минут у нас, и через час обратно результаты доходили до больницы. В среднем это занимало 2,5–3 часа: от момента сдачи и до получения результата», — рассказал главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян.

В Нижегородской области использовать дроны для медицинских нужд начали этой весной. Беспилотник движется со скоростью около 70 километров в час. Поднимает в воздух порядка четырех килограмм. При этом груз защищен противоударным боксом. Также имеется парашют. Доставит все быстро, в целости и сохранности.

«Первая апробация показала абсолютно успешный опыт. Мы доставили порядка двух тысяч пробирок с кровью и порядка тысячи коробок с лекарственными препаратами. На сегодняшний день мы этот опыт стараемся тиражировать и перейти от пилотной апробации к постоянному проекту», — Кирилл Жилин, руководитель проектов АНО «Горький Тех».

Опыт именно Нижнего Новгорода для эксперимента во многом показателен. Город-миллионник, заторы на дорогах — привычное дело. А за рекой город-спутник Бор. Местные клиники там нередко нуждаются в помощи коллег из административного центра.

«Доставка лекарственных препаратов к нам идет из Нижнего Новгорода, конечно, учитывая пробки, те, которые есть между Нижним Новгородом и Бором, они существуют. Если эту систему внедрить — это будет очень удобно», — Елена Гребенкина, главный врач ГБУЗ НО «Борская ЦРБ».

Для России с огромной территорией и множеством труднодоступных поселений, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, доставка медикаментов дронами — прорывная технология. Ее тестируют уже в шести регионах.