Гинеколог оценил вероятность заразиться ИППП в общественном туалете

Заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) в общественных туалетах, бассейнах, банях и саунах практически невозможно. Вероятность такого заражения оценил врач-гинеколог Дмитрий Лубнин в своем YouTube-канале.

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По словам специалиста, опасения по поводу ободков унитазов и грязных рук сильно преувеличены. Он отметил, что ИППП не передаются при контакте с этими поверхностями.

«Никакие инфекции, передающиеся половым путем не выживают на ободке унитаза», — подчеркнул Лубнин.

По его словам, женщинам не нужно бояться менять средства гигиены в общественных туалетах. Гинеколог уточнил, что опасности нет, даже если потрогать грязную ручку туалета и сразу же прикоснуться к промежности.

Врач уточнил, что в общественных местах все же можно столкнуться с инфекциями. Например, в бане и сауне существует риск заразиться грибком стопы, если ходить там босиком. Кроме того, через чужие полотенца, одежду, коврики для фитнеса или лежаки иногда передается контагиозный моллюск.

«У этого вируса высокая выживаемость. Но помним, если у нас хороший иммунитет, то он организму не страшен», — заключил Лубнин.

Ранее сексологи Бекки Крэпсли-Фокс и Аннабель Найт предупредили, что ИППП передаются не только во время полового контакта. По их словам, заражение может произойти во время орального секса и даже поцелуя.