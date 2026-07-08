Названы продукты, которые помогут избавиться от угревой сыпи

Российские медики впервые составили детальный метаболомный профиль пациента с акне средней и тяжелой степени. Оказалось, что у 100% пациентов с этим кожным заболеванием в крови бушует «провоспалительный пожар» из-за дисбаланса жирных кислот, а у 84% — повышен уровень аминокислоты, которая входит в состав многих протеиновых добавок и молочных продуктов. Новые данные доказывают: угревая сыпь — не просто косметический дефект, а системная проблема. Результаты исследования могут изменить подходы к лечению: вылечить акне и избежать рецидива поможет коррекция питания и уровня микроэлементов, считают клиницисты.

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Долгие годы дерматологи спорили: можно ли использовать термин «угревая болезнь», или корректнее говорить «вульгарные акне». Исследование ученых Сеченовского университета показало: угри возникают в результате системного сбоя в организме, так что это именно болезнь, а не только наружный дефект.

«Те данные, которые мы получили, нас просто потрясли, — рассказывает директор Клиники кожных и венерических болезней им. В.А.Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова. — Оказывается, акне — это системный процесс. А значит, нужно менять подход к ведению пациентов. Конечно, это не отменяет необходимости терапии ретиноидами, антибиотиками, но возможности для лечения значительно расширяются».

В пилотном исследовании участвовали пациенты с акне средней и тяжелой степени. Им провели метаболомный анализ крови и мочи, который позволяет исследовать состав организма на молекулярном уровне и отражает биохимические процессы, которые в нем происходят. Исследователи оценили гормональный фон, уровни аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов и маркеров, свидетельствующих о дисбиозе кишечника. И пришли к выводу, что сочетание нескольких метаболических «поломок» повышает риск возникновения и тяжелого течения акне.

Абсолютно у всех пациентов, которые участвовали в исследовании, обнаружили опасный дисбаланс жирных кислот. В норме в организме есть два типа таких кислот: одни поддерживают воспаление (их называют провоспалительными), другие — гасят его. У каждого пациента с акне вторые оказались в меньшинстве: было нарушено соотношение арахидоновой кислоты (омега-6), которая подпитывает «провоспалительный пожар», к эйкозапентаеновой (омега-3) кислоте, которая выступает в качестве пожарного. У 63% пациентов омега-3 (содержится в рыбе, морепродуктах, маслах, орехах и семенах) серьезно недоставало. В результате организм постоянно жил в режиме «тлеющего воспаления»: даже без явной причины появлялись новые высыпания.

«Это имеет патогенетическое значение, — говорит автор исследования, аспирантка кафедры кожных и венерических болезней им. В.А.Рахманова Станислава Севостьянова. — Диетическая коррекция и прием препаратов с омега-3 жирными кислотами, по данным исследований, сопровождаются снижением количества элементов акне, а также уменьшают сухость кожи и слизистых».

Еще один результат исследования: у 84% пациентов оказался повышен уровень лейцина. Это одна из аминокислот, которая входит в состав многих протеиновых добавок, сывороточного протеина и молочных продуктов. Лейцин — «спусковой крючок» для цепочки событий в организме: он заставляет клетки сальных желез активнее расти и выделять больше кожного сала, а также усиливает ороговение (гиперкератоз) и воспаление.

«Повышение лейцина может быть признаком скрытой инсулинорезистентности — состояния, когда клетки плохо слышат сигналы гормона инсулина, — продолжает Станислава Севостьянова. — Поэтому мы рекомендуем оценивать индекс массы тела, окружность талии и пищевые привычки пациентов: ограничивать молочные продукты, продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладкое, рис быстрого приготовления)».

Почти у 90% выявили повышенный глутамин, а у 73,7% — повышенный серин. Глутамин — топливо и строительный материал для клеток иммунитета, мышц и соединительных тканей, а серин необходим для строительства ДНК, РНК, оболочек вокруг нервов и антиоксидантной защиты. Их рост — отражение метаболической перестройки: организм в режиме хронического воспаления постоянно требует «строительного материала» для восстановления тканей и защиты клеток от повреждения, пояснила аспирантка.

Кроме того, у значительной части пациентов был повышен 17-ОН-прегненолон — предшественник всех стероидных гормонов, то есть «сырье», из которого организм производит тестостерон, эстрогены, кортизол, чтобы регулировать обмен веществ, репродуктивную функцию, водно-солевой баланс и реакцию на стресс. При этом общий тестостерон чаще всего оставался в норме.

«Это значит, что у части пациентов акне поддерживается не классическим повышением тестостерона, хотя считается, что именно он стимулирует работу сальных желез, а "надпочечниковым предшественниковым сдвигом". Иными словами, надпочечники выбрасывают в кровь недостроенные гормоны, которые влияют на сальные железы, вызывая избыточное выделение кожного сала и воспаление», — говорит Севостьянова.

При повышении 17-ОН-прегненолона, добавляет она, необходима консультация эндокринолога — он разберется, как именно работает гормональная система пациента, и при необходимости назначит коррекцию.

Отдельно ученые исследовали уровень микроэлементов, отвечающих за антиоксидантную защиту и восстановление кожи. У пациентов с акне выявили отклонения в значениях цинка, селена и хрома. Коррекция их уровня может стать дополнительным звеном в терапии.

Исследователи оценили также уровень витамина А (ретинола). Его дефицит или нарушение обмена может провоцировать избыточное ороговение кожи и закупорку пор, именно поэтому сам витамин и его производные — основа многих рецептурных мазей и таблеток от акне. Но если у пациента снижен ретинол — никакие кремы не помогут, пока не восполнить его изнутри, считают дерматологи.

«Мы проверяли маркеры достаточности витаминов группы B, поскольку их относительный дефицит может влиять на течение хронического воспалительного процесса, — продолжает Станислава Севостьянова. — Витамины группы B (B1, B6, B12, фолиевая кислота) участвуют в энергетическом обмене, работе нервной системы и иммунных реакциях. При хроническом воспалении организм тратит их быстрее, чем успевает получать. А нехватка B6 или B12, например, может напрямую ухудшать состояние кожи».

В исследовании также оценивали маркеры дисбиоза кишечника, то есть нарушения баланса между полезными и болезнетворными микроорганизмами, живущими в теле человека. При дисбиозе стенка кишечника становится более проницаемой, в кровь попадают токсины и бактерии. Организм запускает системное воспаление, и кожа отвечает высыпаниями. У пациентов с акне нередко обнаруживают рост условно-патогенной флоры, снижение количества полезных бифидо- и лактобактерий. Поэтому коррекция микрофлоры — не основное, но важное звено комплексного подхода к терапии акне. Диета с достаточным количеством клетчатки, исключение продуктов-триггеров (сахар, фастфуд), а иногда и курсы пробиотиков могут стать подспорьем в лечении.

«В контексте акне метаболомика помогает выявить системные факторы, связанные с воспалением, гормональной регуляцией и ответом на терапию. Это новый инструмент для персонализированного ведения пациентов», — говорит ученый.

Ученые отмечают, что исследование продолжится: клиницисты планируют расширить выборку и оценить, как метаболомная коррекция влияет на эффективность стандартной терапии.