Специалист рассказал, что вызывает обострение неврологических заболеваний

Высокая температура может вызывать временное ухудшение неврологических симптомов и самочувствия у пациентов с некоторыми заболеваниями нервной системы, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии Пироговского Университета Карине Бадалян.

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«Наиболее известный пример — это рассеянный склероз, при котором перегрев способен временно усиливать существующие неврологические симптомы (феномен Утхоффа). Важно понимать, что высокая температура не провоцирует появление новых очагов поражения и не приводит к истинному обострению заболевания. Жара также может ухудшать самочувствие пациентов с болезнью Паркинсона, вегетативными нарушениями, последствиями инсульта и некоторыми формами эпилепсии. Дополнительную роль играют обезвоживание и нарушения электролитного баланса», — объяснила доктор.

У здорового человека само по себе солнечное излучение не оказывает прямого повреждающего воздействия на нервную систему. Однако длительное пребывание под прямыми солнечными лучами способствует перегреву организма и повышает риск теплового истощения и теплового удара, которые могут сопровождаться неврологическими нарушениями.