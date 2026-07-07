Профессор указал на признак диабета

Количество ушной серы может увеличиться при метаболическом синдроме, гиперхолестеринемии, сахарном диабете, из-за раздражения ушного прохода (например, долгим ношением наушников), анатомических причин или стресса. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры оториноларингологии Пироговского Университет Елена Радциг.

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Ушная сера — важный естественный защитный фактор, которая увлажняет кожу наружного слухового прохода и содержит ряд местных защитных факторов (лизоцим, иммуноглобулин А), в комбинации с секретом потовых желез создает кислую среду (уровень pH 4,5-5,0), предотвращающую размножение грибков и бактерий.

«Ее количество зависит от множества факторов. Например, среди причин повышенного образования ушной серы могут быть генетические и анатомические особенности, характерные для каждого конкретного человека (например, извилистость и узость слухового прохода), раздражение кожи наружного слухового прохода посторонними предметами (длительное нахождение в слуховом проходе наушников, телефонных гарнитур, слуховых аппаратов), реакция на эмоциональный стресс, метаболический синдром, гиперхолестеринемия и сахарный диабет. Также много ушной серы может быть у детей, подростков и пожилых людей», — объяснила врач.

Если кажется, что серы в ушах слишком много, то лучше обратиться к врачу, а не пытаться вычистить все самостоятельно, советует профессор.