Врач ответил, как распознать рассеянный склероз

Двигательные нарушения и внезапное ухудшение зрения могут сигнализировать о развитии рассеянного склероза. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

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По его словам, этот процесс запускается тогда, когда собственная иммунная система начинает атаковать клетки организма. При этом в группе риска чаще оказываются пациентки молодого возраста из-за особенностей женского организма.

«Именно магнитно-резонансная томография является золотым стандартом диагностики, позволяя визуализировать очаги. Если исследование проводится с контрастированием, врач может определить остроту процесса и понять, насколько давно появились изменения. Сочетание старых и новых очагов в структуре мозга свидетельствует о прогрессировании заболевания, требующем специфической терапии», — пояснил Соков.

К причинам болезни врач отнес генетическую предрасположенность и перенесенные инфекции. Кроме того, спровоцировать ее могут сильные вирусные или бактериальные нагрузки, а также дефицитные состояния. Например, хроническая нехватка витаминов.

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская до этого говорила, что ранние признаки рассеянного склероза часто бывают неявными и легко списываются на усталость или стресс. Среди них внезапное онемение конечностей или участков лица, покалывание, слабость в руке или ноге, сильная утомляемость и неустойчивость при ходьбе.