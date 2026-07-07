Медики выступили за полный отказ от 24-часовых дежурств

Почти половина респондентов (49,4%) жалуются на снижение когнитивных способностей — ухудшение памяти, рассеянность и трудности с концентрацией. В последние часы 24-часовой смены лишь 3,2% врачей чувствуют себя нормально, тогда как почти треть (31,4%) описывает свое состояние как тяжелое, а 6,8% признаются в критическом истощении, сопровождающемся провалами в памяти и микроснами.

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Статистика рисков пугает: вероятность совершения врачебной ошибки из-за переутомления оценили как высокую или очень высокую суммарно почти 70% опрошенных (43,9% и 25,3% соответственно). При этом только 1,6% уверены, что усталость никак не влияет на качество их работы.

В связи с этим подавляющее большинство медиков выступают за реформу графика. Суммарно 69,4% врачей (48,5% — «скорее запретить» и 20,9% — «однозначно запретить») поддержали идею отмены суточных смен по аналогии с запретом для пилотов и машинистов. Если бы такие дежурства отменили, врачи предпочли бы график «сутки через трое», 12-часовые смены с полноценным отдыхом или добровольное участие в ночных дежурствах.

Главными причинами сохранения тяжелого графика остаются низкие базовые оклады и кадровый голод, пишет РБК. Большинство (62,2%) работают сутки ради увеличения дохода, так как без ночных дежурств зарплата едва покрывает базовые нужды. Еще 51,3% указали на нехватку персонала — физически некому подменить специалиста.

Как отметил основатель приложения Константин Хоманов, врач в России вынужден брать переработки, чтобы позволить себе ипотеку или автомобиль. На сегодняшний день дефицит кадров составляет около 23,3 тысячи врачей, и к 2030 году планируется сократить его лишь на 95%, что оставляет проблему актуальной на долгие годы.