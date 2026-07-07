Стали известны объемы поставок вакцин «Нацимбио» в регионы России

"Нацимбио" поставил в I полугодии более 24 млн доз вакцин в регионы России
Холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) в I полугодии поставил более 24 млн доз вакцин в российские регионы в рамках Национального календаря профилактических прививок. Об этом говорится в сообщении Ростеха.
«В медицинские учреждения по всей стране переданы препараты для профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита, столбняка, дифтерии, коклюша и туберкулеза», — отмечается в сообщении.
Так, завершены 34 из 49 запланированных на этот год этапов поставок вакцин. С сентября планируется начать поставки вакцин от гриппа.
«За 10 лет компания обеспечила систему здравоохранения более чем 1,2 млрд доз препаратов. Своевременные поставки вакцин в российские регионы — ключевой этап реализации национальной программы иммунизации. Наш холдинг способствует укреплению суверенитета России в сфере лекарственного обеспечения, выстраивая надежную систему снабжения медицинских учреждений вакцинами. При этом порядка 70% вакцин, поставляемых в рамках Национального календаря профилактических прививок, производятся на мощностях "Нацимбио"», — отметил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров, слова которого приводятся в сообщении.