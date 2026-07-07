Стали известны объемы поставок вакцин «Нацимбио» в регионы России

Холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) в I полугодии поставил более 24 млн доз вакцин в российские регионы в рамках Национального календаря профилактических прививок. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

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«В медицинские учреждения по всей стране переданы препараты для профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита, столбняка, дифтерии, коклюша и туберкулеза», — отмечается в сообщении.

Так, завершены 34 из 49 запланированных на этот год этапов поставок вакцин. С сентября планируется начать поставки вакцин от гриппа.