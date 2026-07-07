Определен средний возраст проверивших здоровье через камеру

Средний возраст россиян, которые проверили здоровье с использованием ИИ-диагностики по видео, составляет 45 лет, в основном такой опцией пользуются женщины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медицинской компании "Сберздоровье".

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«За восемь месяцев с момента запуска — с ноября 2025 года — "ИИ-диагностика по видео" собрала 100 тысяч обращений. Средний возраст аудитории, воспользовавшейся функцией, составляет 45 лет. Чаще всего замеры делали женщины — в 71% случаев, на мужчин пришлось 29%», — говорится в сообщении.

По результатам сканирования у пользователей чаще всего выявляются три комбинации областей, на которые необходимо обратить внимание: психофизиологическое состояние, обмен веществ, сердечно-сосудистая система — на это сочетание приходится более 50%. Далее следуют обмен веществ и сердечно-сосудистая система — почти 36%, психофизиологическое состояние и обмен веществ занимают 7,3%. Средняя оценка состояния здоровья всех пользователей составила 7,75 балла из 10, рассказали в компании.

Там пояснили, что в основе технологии лежит дистанционная фотоплетизмография — метод бесконтактной оценки физиологических показателей с помощью обычной камеры смартфона. Во время каждого удара сердца кровенаполнение сосудов лица слегка меняется, вызывая едва заметные изменения оттенка кожи. Алгоритмы искусственного интеллекта способны распознавать эти микроскопические изменения, восстанавливать сигнал пульсовой волны и на его основе оценивать ряд физиологических параметров.

В результате пользователь видит предварительную оценку по 13 показателям: уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, усталость, средний уровень глюкозы, артериальное давление, частота дыхания, жесткость артериальной стенки, частота сердечных сокращений, липопротеины низкой плотности, липопротеины высокой плотности, общий холестерин, липопротеин(a) и триглицериды. Полученные результаты используются для предварительной оценки состояния организма и формирования персональных рекомендаций по дальнейшему обследованию, добавили в компании.