Почему часто болит голова и когда пора бежать к врачу

Ежедневная головная боль — это сигнал организма, а не норма. Если неприятные ощущения вы замечаете почти каждый день, не стоит списывать их на усталость, погоду или стресс. Это уже состояние, которое требует не просто обезболивания, а системного подхода. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-невролог сети «Клиника Фомина» Оксана Алексеева.

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Четыре причины того, почему головная боль становится ежедневной

Эффект «рикошета» от обезболивающих

По словам врача, если чаще двух–трех раз в неделю принимать анальгетики, особенно комбинированные, организм начинает «возвращать» боль снова и снова.

«Головной мозг привыкает к лекарствам и начинает еще острее реагировать на болевые сигналы», — пояснила Алексеева.

Недиагностированная мигрень

Мигрень — это не просто «сильная головная боль», а неврологическое заболевание, подчеркнула доктор:

«Если годами глушить приступы обычными обезболивающими и не подбирать терапию с врачом, приступы могут учащаться и переходить в хроническую форму».

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и бруксизм

Это состояние, когда человек непроизвольно сжимает челюсти и напрягает жевательные мышцы, описала специалист:

«Из-за этого сустав перегружается, а в области уха и виска могут появляться хронические (часто — утренние) боли».

Тревога и депрессия

Хронический стресс меняет работу болевых центров мозга, отметила невролог. Если человек живет в постоянном напряжении, головная боль становится физическим отражением эмоционального состояния.

Когда головная боль может быть опасным симптомом

Чаще всего головная боль не связана с угрожающими жизни состояниями. Но, как предупредила врач, есть симптомы, при которых нельзя ждать, что «само пройдет»:

голова болит больше 15 дней в месяц и дольше трех месяцев;

появились новые симптомы — головокружение, тошнота, «вспышки в глазах»;

вместе с головной болью есть неврологические симптомы — слабость в руке или ноге, асимметрия лица, нарушение речи, спутанность сознания, двоение в глазах, выпадение полей зрения;

боль будит ночью или усиливается утром;

боль внезапная, очень сильная, «громоподобная»;

она возникла впервые — после травмы, даже легкой;

головная боль сопровождается температурой, сыпью и напряжением затылочных мышц;

после 50 лет появилась новая головная боль, которой раньше не было;

боль не похожа на прежние приступы.

«Например, привычная мигрень или головная боль напряжения вдруг изменила характер, стала нестерпимой или не снимается анальгетиками. Даже один из этих симптомов — повод для срочного обращения к врачу», — заверила доктор.

А как распознать сотрясение мозга и какие симптомы могут появиться не сразу, «Вечерняя Москва» узнала у невролога Елены Мирошник.