Перечислены регионы с максимальной заболеваемостью корью

Самые высокие показатели по заболеваемости корью в России в 2025 году были зафиксированы в Республике Дагестан, Москве и Томской области, при этом в целом по стране отмечается снижение числа заразившихся по сравнению с 2024 годом. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

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«Пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране было зарегистрировано более 22,4 тыс. случаев, 2025 год стал первым годом спада заболеваемости», — говорится в докладе.

Согласно представленным данным, самые высокие показатели заболеваемости корью в 2025 году зафиксированы в Дагестане, Москве, а также в Томской области.

В 2025 году по России зарегистрировано более 6 тыс. случаев кори, показатель заболеваемости был в 2,1 раза выше среднемноголетнего уровня.