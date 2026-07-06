Ребенку на 33 минуты остановили сердце ради спасения его жизни

В Югре кардиохирурги провели уникальную операцию, которая подарила шанс на полноценную жизнь трехмесячному малышу из Радужного. История началась с планового осмотра: педиатр во время приема услышал грубый систолический шум в сердце ребенка и направил его на дополнительное обследование.

© РИА Новости

В Окружном кардиоцентре врачи поставили тяжелый диагноз — выраженный клапанный стеноз аорты. Это врожденный порок, при котором сердцу приходится работать с колоссальной перегрузкой: чтобы прокачать кровь, оно вынуждено преодолевать сопротивление из‑за критически суженного отверстия аортального клапана. Дальнейшая диагностика показала еще одну серьезную проблему: стенка восходящей аорты оказалась почти в четыре раза толще нормы.

Перед хирургами стояла непростая задача — восстановить нормальную анатомию сосуда, не нарушив кровоснабжение самой сердечной мышцы. Операция длилась 2 часа 20 минут, 33 из которых сердце малыша находилось в состоянии управляемой остановки.

Врачи применили методику Доти — выполнили пластику восходящей аорты, используя собственные ткани пациента. Для реконструкции взяли небольшой участок перикарда (сердечной сумки) размером 3×3 сантиметра. Из него сформировали прочную заплату 2×1,5 сантиметра — она позволила расширить просвет главной артерии и вернуть нормальный кровоток.

Одним из самых ответственных этапов стало формирование новой анатомии аорты: хирургам нужно было действовать с ювелирной точностью, чтобы не затронуть устье правой коронарной артерии. Малейшее отклонение грозило нарушить питание сердечной мышцы, поэтому каждый шаг требовал предельной концентрации.

Сегодня маленький пациент идет на поправку. Успешный исход операции — результат сочетания современных технологий, высокого профессионализма врачей и слаженной работы всей медицинской команды. Такие вмешательства подтверждают: в Югре есть все возможности, чтобы помогать детям с тяжелыми врожденными пороками сердца уже в первые месяцы их жизни.