Кардиолог ответил, на сколько лет помолодели инфаркты и инсульты

Заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Андрей Пронин заявил о заметном снижении возрастного порога пациентов с инфарктами и инсультами. По наблюдениям специалиста, развитие данных патологий сместилось в сторону более молодого возраста на 5–10 лет.

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Основными причинами негативной динамики врач назвал хронический стресс, недостаточное внимание к режиму труда и отдыха, низкую физическую активность и несбалансированное питание. Эксперт подчеркнул, что мужчины подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний раньше, чем женщины: в то время как средний возраст пациенток составляет 55–60 лет, мужчины нередко сталкиваются с тяжелыми формами заболеваний уже в возрасте 40–45 лет.

«Сердечно-сосудистые заболевания — актуальнейшая проблема как в России, так и во всем мире. Несмотря на огромный прогресс в диагностике и лечении, они по-прежнему существенно влияют на продолжительность и качество жизни. Почти 2/3 всех случаев смертности связаны именно с ними. Риск их развития возрастает с годами и особенно высок у людей старшего возраста», — передают слова Пронина «Известия».

Недавно заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу. По словам вице-премьера, во многом рост показателей связан с пищевыми привычками населения, которые оказывают значительное влияние на здоровье.