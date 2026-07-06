Мужчина внезапно разлюбил пиво и узнал, что это был симптом рака

Британец внезапно разлюбил пить пиво и узнал, что это был симптом рака, пишет Daily Mail.

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62-летний Энди Янг из Великобритании обратился к врачу после того, как неожиданно потерял интерес к пиву — напитку, который любил всю жизнь и даже варил самостоятельно. Именно этот необычный симптом в итоге привёл к диагнозу множественная миелома — одному из видов рака крови.

После выхода на пенсию Энди Янг почувствовал легкое недомогание, напоминавшее грипп. Он не придал этому большого значения, однако вскоре заметил, что больше не может пить даже любимое пиво: одна бутылка растягивалась почти на три часа, а вкус стал неприятным.

Обратившись к терапевту, Энди сдал анализы крови. Сначала врачи обнаружили нарушение работы почек, а спустя несколько месяцев дополнительных обследований, включая биопсию костного мозга, поставили диагноз — множественная миелома. По словам мужчины, известие стало для него огромным потрясением. Врачи объяснили, что заболевание поддается лечению, но полностью неизлечимо.

Сейчас Энди проходит курс химиотерапии и готовится к трансплантации стволовых клеток. Он говорит, что лечение уже дает результат: почки работают лучше, а любовь к пиву постепенно вернулась.