Роботы в России помогают женщинам забеременеть

Получить высокотехнологичную медицинскую помощь в России теперь можно и по полису ОМС. В этом году Минздрав добавил в программу еще 15 новых видов сложных операций. Среди них — лечение позвоночника, замена суставов и лечение катаракты с установкой искусственного хрусталика. Что еще входит в перечень, выяснила корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

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«Мы находимся на высокотехнологичной операции по удалению эндометриоза. За моей спиной — врач‑хирург за консолью: он удаленно управляет руками робота‑ассистента», — рассказала корреспондент.

На операционном столе — женщина 38 лет. У нее сложная патология, которая привела к бесплодию. На брюшной полости — микроразрезы, через которые хирург с высокой точностью управляет инструментами. Система 3D‑изображения дает возможность увидеть труднодоступные зоны малого таза.

«Сегодняшняя пациентка — как раз та, у которой и эндометриоз кишечника, и эндометриоз матки. И, конечно, операция должна быть выполнена очень прецизионно, чтобы мы не только сохранили все органы, но и улучшили ее репродуктивную функцию: пациентка никогда не была беременна, и нам нужно улучшить ее репродуктивный потенциал», — Александр Попов, врач‑хирург, профессор, доктор медицинских наук.

Роботизированную систему «Да Винчи» задумывали для проведения операций дистанционно: например, врач мог бы находиться в одном городе, а пациент — в другом. Пока это остается в планах.

«На данный момент все проводится в одной операционной, хирург сидит отдельно. Но в первую очередь мы должны понимать, что роботическая хирургия, сам робот, — это только инструмент в руках хирурга. То есть сам робот ничего не выполняет — только по желанию хирурга», — пояснил Тимур Глебов, старший научный сотрудник, руководитель центра роботической хирургии МОНИИАГ.

Дарья Лемдянова, бывшая пациентка МОНИИАГ, несколько лет назад тоже прошла через подобную высокотехнологичную операцию. Почти 15 лет девушка мучилась от сильных болей и не могла забеременеть, а теперь она — счастливая мама здоровой четырехлетней девочки.

«Я перестала принимать обезболивающие препараты. И самое главное — я смогла побороть бесплодие», — поделилась Дарья Лемдянова.

В МОНИИАГ такие операции проводят с 2014 года. За это время помощь оказали 1800 пациентам. Пока в больнице принимают по квотам, но вскоре планируют начать лечение и по ОМС.

«Здорово, что наше государство поддерживает такие программы. В этом году мы получили 250 квот на год, хотелось бы побольше, чтобы хотя бы по квотам мы могли оперировать два раза в день. 400 квот было бы для нас лучше. Надеемся, что в следующем году сможем увеличить количество квот для этих пациенток», — добавил Александр Попов.

Сегодня роботическая хирургия заметно продвинулась вперед: врачи могут смоделировать заболевание и отработать операцию, не касаясь пациента, а затем, уже имея готовую стратегию, приступить к вмешательству на живом человеке.