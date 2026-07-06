Психиатр рассказал, можно ли умереть из-за панической атаки

Психиатр Руслан Исаев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», можно ли умереть из-за панической атаки. Эксперт объяснил, что паническая атака сама по себе не приводит ни к смерти, ни к потере рассудка.

© Чемпионат.com

«Во время приступа человек действительно может испытывать сильнейший страх смерти, страх инфаркта, инсульта или сумасшествия. Нередко возникают ощущения нереальности происходящего, измененности окружающего мира или самого себя. Всё это является частью панической симптоматики», — сказал эксперт.

Причина заключается в том, что мозг находится в режиме максимальной тревожной мобилизации. Когда система реагирования на опасность работает на пределе, субъективные ощущения воспринимаются как доказательство реальной угрозы. Именно поэтому человеку кажется, что происходит нечто катастрофическое.