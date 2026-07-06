Хирурги спасли пациента с разрывом аорты и массивным кровотечением

В Люберецкой больнице прошла уникальная шестичасовая операция, в ходе которой врачи спасли пациента с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты. Мужчина поступил в стационар в поселке Красково с подозрением на гипергликемическую кому, но эндокринологи предварительный диагноз опровергли. Диагностика показала – диаметр аорты пациента достиг критических 8 сантиметров при норме в 2. Сосуд разорвался, и началось массивное внутреннее кровотечение. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

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Заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов рассказал, что операция длилась шесть часов и проходила в два этапа. Сначала врачи полностью заменили поврежденные сосуды на искусственные на участке от грудины до средней трети бедер, что составляет более 50 сантиметров. После медики восстановили кровоток в правой ноге с помощью шунтирования бедренных артерий.

Врач отметил, что после операции пациента перевели в реанимацию. Неделю врачи поминутно боролись за его жизнь, предотвращая отказ внутренних органов из-за колоссальной кровопотери. После стабилизации состояния ему провели операцию по ушиванию брюшной стенки.