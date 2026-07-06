Стало известно, как изменилось число малоинвазивных операций детям в Москве

Юные москвичи могут пройти лечение в детских стационарах кратковременного пребывания, открытых на базе всех многопрофильных медучреждений города. В них проводят малоинвазивные хирургические операции, которые длятся всего несколько часов и не требуют долгого восстановления. За последние четыре года их число выросло в 1,5 раза — с 15 до 26 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Сегодня передовые технологии и современное оборудование позволяют проводить операции всего за несколько часов — без длительного восстановления и многодневного пребывания в больнице. Такой подход особенно важен при работе с детьми. Он позволяет уберечь маленьких пациентов и их родителей от лишнего стресса и тревог. Такие малоинвазивные операции проходят в детских стационарах кратковременного пребывания, где оказание медпомощи — от госпитализации до послеоперационного наблюдения — занимает не более суток. Всего за последние четыре года объем лечения в них вырос более чем в 1,5 раза — с 15 тысяч до 26 тысяч случаев ежегодно. А за весь этот период провели более 80 тысяч операций. Благодаря такому формату ребенок может вернуться домой уже в тот же день», — подчеркнула вице-мэр.

Главное преимущество формата — минимальное время пребывания ребенка в стационаре. После обследования в поликлинике родители получают направление, врач изучает результаты анализов и назначает дату вмешательства. Ребенку проводят необходимую операцию, используя передовое оснащение: инновационные лапароскопические стойки, микроскопы для выполнения микрохирургических операций и другое оборудование. И уже через несколько часов после вмешательства дети могут отправляться домой. Все проводится бесплатно по полису ОМС.

Сегодня стационары кратковременного пребывания принимают пациентов в плановом и экстренном порядке по семи профилям, самые востребованные из них — хирургия, оториноларингология, травматология и ортопедия.

Чаще всего здесь проводят операции по удалению доброкачественных новообразований кожи — порядка 1,5 тысячи в год, лечению аденоидов и заболеваний миндалин — около 4,5 тысячи, а также неосложненных грыж брюшной стенки. В травматологии и ортопедии значительную часть вмешательств составляет удаление фиксирующих конструкций после переломов и хирургическая обработка ран.

Система стационаров кратковременного пребывания для детей начала развиваться в столице в 2018 году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" на базе Морозовской детской городской клинической больницы и Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Позже формат распространили еще на семь медучреждений, в числе которых ДГКБ святого Владимира, Клиника доктора Рошаля, ДГКБ имени З.А. Башляевой, Научно-практический центр имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского, а также детские центры при многопрофильных больницах имени М.П. Кончаловского и ММКЦ "Коммунарка".

Раньше такие стационары функционировали как часть традиционных профильных отделений, но высокая востребованность этого формата привела к появлению специализированных подразделений с собственными операционными. Только в 2025 году такие отделения открылись в Морозовской ДКГБ и в ДКГБ святого Владимира. Это позволило расширить объемы помощи и сделать лечение еще более удобным для пациентов и их семей.

При этом стационары кратковременного пребывания доступны и для взрослых пациентов — по восьми хирургическим профилям. За пять лет Москва увеличила объем малоинвазивных операций "одного дня" в пять раз: с 40 тысяч в 2020 году до более чем 200 тысяч в 2025-м.