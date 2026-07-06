Врач сказал, какие анализы нужно делать после 40 лет

Большинство заболеваний после 40 развиваются не внезапно, а чаще бывает так, что человек годами не обращает внимания на себя.

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«Не слышит те звоночки, которыми тело сигнализирует, то есть, нет явных симптомов, но уже произошел какой-то системный сбой. И в первую очередь нужно контролировать сердечно-сосудистую систему. Если плохо человек себя чувствует, то необходимо померить давление, потому что многие не понимают даже, что у них есть с этим проблемы, и, конечно, консультироваться с врачами», — сообщила «Свободной Прессе» кинезиолог, специалист по биомеханическому движению Яна Койро.

Самой распространенной ошибкой можно назвать тот момент, когда люди обращаются к врачам уже при возникновении каких-либо симптомов, а особенно когда считают, что само все пройдет. После 40 нельзя не обращать внимание на плохое самочувствие.

«Чтобы не запускать свой организм, необходимо делать чекап, сдавать общий анализ крови, смотреть свой липидный профиль, контролировать уровень глюкозы, гемоглобина, посещать стоматолога, офтальмолога, ЭКГ тоже необходимо делать. Для женщин важно делать УЗИ органов брюшной полости, регулярно посещать гинеколога, выполнять маммографию. Также я не рекомендую самостоятельно назначать себе какие-то добавки, витамины, потому что нужно их принимать, исходя из результатов анализов», — резюмировала она.

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