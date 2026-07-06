Определено число школьников с III группой здоровья

Рост числа школьников с III группой здоровья до более чем 2,3 млн человек в 2025 году связан с расширением скрининговых обследований, а не с ухудшением состояния здоровья детей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на статистику Минздрава и комментарий главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине ведомства Лейлы Намазовой-Барановой.

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По данным министерства, число школьников с III группой здоровья (хронические заболевания в ремиссии) превысило 2,3 млн детей, что на 2,7% больше, чем в 2024 году. IV группа (активная стадия хронических болезней) насчитывает около 84,3 тыс. человек (+1,6%), V группа (тяжелые хронические заболевания, инвалидность) — около 310,1 тыс. человек (+4,2%). Самая многочисленная — II группа здоровья (без хронических болезней, но с функциональными нарушениями) — 9,2 млн детей (-1,5%). К I группе отнесено 4,3 млн человек (-2,4%).

Как пояснила Намазова-Баранова, увеличение числа детей с III-V группами здоровья связано не с ухудшением состояния здоровья, а с расширением скрининговых обследований и улучшением выявляемости заболеваний. По новому приказу Минздрава для детей теперь учитывается индекс массы тела и его отклонения, что позволяет оценить долю детей с избыточной массой тела и ожирением. Кроме того, введено обязательное исследование глазного дна у младенцев и скрининг на нарушения психического развития.

Педиатры отмечают, что среди самых распространенных заболеваний у школьников — нарушения зрения, нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие, хронический гастрит и ожирение. Среди факторов риска: длительное статичное положение, использование смартфонов, доступность высококалорийной пищи и высокая учебная нагрузка.