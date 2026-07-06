В стационарах используют роботов на всех этапах оказания медпомощи

Подведены первые итоги использования роботов-доставщиков в стационарах столицы. С марта этого года шесть таких роботов работают в Первой градской больнице имени Н.И. Пирогова и больнице № 15 имени О.М. Филатова. За это время они преодолели более двух тысяч километров, перевезли более двух тонн грузов и высвободили почти три тысячи часов рабочего времени сотрудников. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Этот проект столичные власти запустили совместно с компанией "Яндекс". В нем участвуют шесть роботов — по три в каждом стационаре. Большей частью им поручали доставку биоматериалов в лаборатории, а также лекарств и перевязочных материалов из аптеки. Игорь Бондаревский, старший медбрат отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 Филатовской больницы высоко оценил их помощь.

«Роботы у нас работают уже четвертый месяц, — рассказал он. — Нам очень нравится, что они ориентируются на всей территории клиники, легко объезжают препятствия. У нас, медперсонала, появилось гораздо больше времени, которое мы можем уделять лечению пациентов, а не перевозке грузов».

Благодаря роботам медработники могут уделять больше времени лечению пациентов

Как отметила Анастасия Ракова, роботы в столице применяются на всех этапах оказания медпомощи — от высокотехнологичных операций до лабораторной диагностики и внутренней логистики больниц. В рамках робоассистированной хирургии, например, за пять лет количество операций выросло в четыре раза — до 4,6 тысячи в год, а в 2026-м планируется сделать более 5 тысяч вмешательств. Это помогает врачам проводить операции с высокой точностью и минимальной травматичностью.

Как рассказал "РГ" главный травматолог-ортопед Георгий Айрапетов, роботы применяются и при эндопротезировании суставов, где искусственный интеллект и 3D-моделирование позволяют хирургу точно спланировать вмешательство и установить имплантат, что снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациентов. В Склифе роботы встречают пациентов у регистратуры, провожают их до смотровых. А еще в роли носильщика подвозят вещи больного. По словам зама главного врача Фархада Навзади ценят медики и труд робота-уборщика — площадь более двух тысяч "квадратов" он убирает за 35 минут вместо полутора часов, которые прежде требовались человеку.