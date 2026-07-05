Профессор рассказал, оправдано ли применение нескольких лекарств разом

Можно ли принимать большое количество лекарств одновременно для лечения одной болезни? Почему врач, назначая несколько лекарств пациенту с "букетом" заболеваний, должен расписать четкую схему приема таблеток и пациенту лучше этот порядок не нарушать? На эти вопросы "Российской газете" ответила заведующая кафедрой фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, доктор биологических наук Нина Киселева.

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«Если пациент принимает большое количество лекарств одновременно — это называется полипрагмазией, и это сегодня острая медицинская проблема. Как правило, под полипрагмазией понимают прием одним пациентом пяти и более препаратов. Особенно это распространено среди больных пожилого и старческого возраста», — пояснила профессор Киселева.

В некоторых случаях такой подход оправдан — назначение нескольких лекарств необходимо для достижения результата лечения, особенно если речь идет о сложном заболевании — например, туберкулезе, СПИДе и так далее. При этом, подчеркивает профессор, такая терапия должна проводиться при постоянном мониторинге состояния пациента, включая лабораторные показатели.

Что делать, если у пациента сразу несколько заболеваний?

«Конечно же, при полиморбидности (наличие двух и более одновременно протекающих хронических заболеваний у одного пациента независимо от того, связаны они патогенетически или нет) количество назначаемых препаратов увеличивается. Например, у пациента гипертония, язвенная болезнь и сахарный диабет 2-го типа. В этом случае во много раз возрастают риски нежелательных реакций, при этом не только легких, таких как головная боль, тошнота, рвота, но и более тяжелых, когда требуется госпитализация и может даже возникнуть угроза жизни», — отмечает Нина Киселева.

Каковы риски побочных эффектов при приеме множества лекарств?

При одновременном приеме 2-3 препаратов — вероятность "побочки" составляет 39%.При приеме 4-5 препаратов — 88%.При приеме 6-7 — риск нежелательных эффектов достигает 100%.

Как подобрать правильную комбинацию лекарств?

Подбор наиболее эффективных и безопасных комбинаций препаратов проводит врач, и, если препаратов много, нужно подключить клинического фармаколога.

«При некоторых комбинациях лечебный эффект может выраженно снижаться. Например, эффективность антигипертензивных средств могут снижать нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), такие как диклофенак, ибупрофен и др. Также распространена ситуация, когда один препарат нарушает всасывание, выведение или метаболизм другого лекарства. Задача врача как раз и подобрать такую комбинацию лекарственных средств, чтобы польза от лечения превышала риски нежелательных реакций», — подчеркнула профессор Киселева.

Есть ли точные указания, сколько разных препаратов можно принимать?