Врач объяснила, кому кофе без кофеина может навредить

Многие считают кофе без кофеина более безвредной альтернативой классическому напитку. Однако врачи считают, что для людей с проблемами пищеварения такой выбор может быть даже опаснее. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская.

По словам эксперта, кофе без кофеина способен вызывать изжогу или кислую отрыжку при гастрите и других заболеваниях ЖКТ. Проблема, как пояснила Малиновская, заключается в том, что на выработку желудочного сока влияют не только стимулирующие алкалоиды, но и другие компоненты тонизирующего напитка.

Кроме того, врач обратила внимание на ещё один неприятный побочный эффект — диарею, которая может возникать при употреблении кофе натощак. Малиновская рекомендует при появлении неприятных симптомов после употребления напитка обратиться к гастроэнтерологу.

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