Доктор объяснил, чем нельзя лечить солнечные ожоги

Эксперт Силин: народные средства усугубляют последствия солнечных ожогов
Солнечные ожоги не следует лечить сметаной или кисломолочными продуктами, поскольку они усугубляют последствия, рассказал RT ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова Алексей Силин.
«Сметану, кефир или йогурт при солнечных ожогах использовать не рекомендуется. Жировая плёнка нарушает теплоотдачу, создаёт парниковый эффект и может усугубить поражение. Также на повреждённую кожу могут попасть бактерии. Мёд может вызвать контактно-аллергическую реакцию. Охлаждение капустными листьями ненадолго снимает боль, но не лечит», — объяснил эксперт.
Он отметил, что доказательная медицина признаёт эффективность геля алоэ вера. Препарат не должен содержать спирта.
«Полисахариды в его составе связывают воду, гликопротеины подавляют воспаление и ускоряют регенерацию. Его можно хранить в холодильнике, тогда он будет ещё и охлаждать кожу», — обратил внимание Алексей Силин.
Он также напомнил, что солнцезащитные средства нужны в том числе смуглым и темнокожим людям.
Профессор ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова ранее рассказала RT, какие симптомы теплового удара говорят о жизнеугрожающем состоянии.