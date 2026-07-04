В Крыму зафиксирован резкий рост смертности

В Республике Крым в период устойчивой жаркой погоды фиксируется рост числа обращений за экстренной медицинской помощью и увеличение показателей смертности. Об этом сообщила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило.

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По данным специалиста, анализ статистики за последние 3 года показывает сохранение базового уровня показателей, однако в периоды аномальной жары наблюдается устойчивое увеличение летальных исходов, прежде всего связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Речь идет об учащении случаев инфарктов, инсультов и других острых состояний, а также о росте нагрузки на службы скорой помощи.

Отдельно Барило отметила увеличение числа обращений среди детей в возрасте от 0 до 2 лет. По ее словам, перегрев часто ошибочно принимается родителями за пищевое отравление или желудочно-кишечные нарушения, хотя в реальности речь идет о тепловых и солнечных ударах.

Медицинские службы также фиксируют рост вызовов среди людей старше 60 лет. В этой группе чаще наблюдаются гипертонические кризы, эпизоды пониженного давления, головокружения и выраженная слабость. Увеличение обращений связано как с хроническими заболеваниями, так и с общим ухудшением самочувствия на фоне высоких температур.

По данным Минздрава региона, дополнительным фактором риска становится нарушение водного баланса и злоупотребление алкоголем. В условиях перегрева это приводит к ускоренному обезвоживанию и резкому ухудшению состояния, включая летальные исходы, обусловленные в первую очередь сердечно-сосудистыми осложнениями, сообщает «РИА Новости Крым».

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило обновлённый перечень факторов риска, которые будут выявлять в рамках профилактических осмотров. С 1 сентября медики начнут оценивать вероятность падений, остеопоротических переломов и когнитивных нарушений у пациентов.