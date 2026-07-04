Доктор объяснил, когда летом необходимо вызывать скорую

Летняя жара способна превратить обычное недомогание в серьёзную угрозу – многие по привычке списывают слабость и головокружение на духоту и стараются просто переждать.

Однако в знойные дни промедление с обращением за помощью может стоить жизни, ведь счёт порой идёт на минуты. Об этом в интервью «Радио 1» заявила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер.

По её словам, в жару сердечно-сосудистая система работает на пределе, поэтому любые тревожные симптомы нельзя оставлять без внимания.

«Любое изменение самочувствия, резкая слабость, предсинкопальное состояние, головокружение – это повод немедленно вызывать скорую, – подчеркнула она. – Не ждите, что пройдёт само: ложный вызов — меньшая проблема, чем пропущенная угроза жизни».

Глезер отдельно предостерегла от самолечения в жаркую погоду. Если привычные препараты не помогают, отметила она, ни в коем случае нельзя корректировать дозу без консультации врача – в условиях экстремальной жары такие действия могут привести к тяжёлым последствиям.