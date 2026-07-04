В рамках диспансеризации начнут учитывать новые факторы

Минздрав России расширил перечень факторов риска, которые с 1 сентября начнут учитывать в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, так, например, будет устанавливаться риск падений и когнитивных нарушений. Это следует из приказа министерства, который изучил ТАСС.

С 1 сентября в России вступает в силу приказ Минздрава, которым устанавливается новая карта учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Согласно документу, теперь ведется учет выявления факторов риска - включены риски падений, остаопоротических переломов и когнитивных нарушений.

Кроме того, теперь в карте диспансеризации будут указывать результаты скринингового исследования на антитела к гепатиту С в крови и оценка вероятности ишемической болезни сердца.