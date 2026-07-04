Как изменились объемы противоопухолевой терапии за шесть лет

Объемы противоопухолевой терапии в России за последние 6 лет выросли на 97,5%, а лучевой - на 51%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За последние 6 лет объемы противоопухолевой терапии выросли на 97,5%, а объемы лучевой терапии - на 51%. Кратность курсов лекарственной терапии на одного пациента выросла на 15,4%", - сказал он, обращаясь к участникам Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи - 2026".

Мурашко добавил, что за счет повышения доступности и эффективности диагностических исследований уже удалось достичь выявления на ранних стадиях онкозаболеваний. Например, рака желудка - в 60% случаях, рака легкого - более чем в 50%.