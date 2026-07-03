Как в Москве выстроена система психологической помощи онкопациентам

Онкологический диагноз — серьезное испытание не только для самого пациента, но и для всей его семьи. В Москве работает комплексная система психологической поддержки, которая охватывает всех участников процесса: пациентов, их родных и медицинский персонал. О том, как столица помогает сохранить душевное равновесие на пути к выздоровлению, рассказала специалист Московской службы онкопсихологов Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Костина.

Столкновение с онкологическим диагнозом — это всегда стресс, тревога и переживания. Человек может испытывать отчаяние, беспокойство или, напротив, впадать в апатию и замыкаться в себе. Без профессиональной поддержки эти состояния способны не только снизить качество жизни, но и повлиять на эффективность лечения.

Не менее тяжело приходится и близким пациентов с онкологическим диагнозом. Родственники зачастую испытывают сильное напряжение и подвержены эмоциональному истощению, их нередко терзает чувство вины. Психологи называют это «усталостью от сострадания»: человек отдает эмоциональные ресурсы, не успевая их восполнять.

Однако есть еще одна группа, о которой говорят значительно реже, — сами медицинские работники. Онкологи, радиотерапевты, хирурги, медицинские сестры, немедицинский персонал центров амбулаторной онкологической помощи каждый день проживают нелегкие эмоции рядом с пациентами и их семьями. Это колоссальная нагрузка, которая без психологической поддержки неизбежно приводит к профессиональному выгоранию. Его симптомы — эмоциональное истощение, потеря ощущения значимости, нежелание идти на работу.

В работе с онкопациентами и их близкими главное — не пытаться «выключить» эмоции, а помочь себе и людям их прожить. Для врачей и медсестер грамотная психологическая поддержка — не признак слабости, а необходимая часть профессиональной устойчивости. Когда система поддержки охватывает все три стороны — пациента, семью и медицинский коллектив — она действительно начинает работать как единый защитный контур, помогающий на пути к ремиссии, — отметила Оксана Костина.

Комплексный подход

Создание поддерживающей системы для онкопациентов и их близких — долгосрочная стратегия. В 2022 году Правительство Москвы запустило пилотный проект психологической службы для онкопациентов в трех центрах амбулаторной онкологической помощи. А уже в 2023 году было принято решение о создании Московской службы онкопсихологов, специалисты которой стали работать во всех административных округах столицы.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за три года работы онкопсихологи провели более 36 тыс. консультаций.

Получить консультацию можно без предварительной записи в день обращения. Также доступны дистанционные форматы — это особенно важно для тех, кто по состоянию здоровья не может приехать лично. Для пациентов и их близких также работают группы поддержки «Равный равному».