В России задумались, как сделать лечение депрессии доступным для всех

Врач-психиатр Артем Гилев выразил поддержку инициативе по расширению доступности бесплатной психотерапии для пациентов с депрессией. Он подчеркнул, что психотерапия является обязательным методом лечения депрессивных расстройств, и для достижения значимого эффекта обычно требуется около 20 сеансов.

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«Она, безусловно, нужна», — отметил Гилев.

Однако, по его словам, существует проблема нехватки подготовленных специалистов, способных обеспечить необходимую помощь всем нуждающимся. Важно, чтобы пациенты сами проявляли интерес к лечению, так как это значительно повышает его эффективность. В случаях, когда существует угроза жизни, лечение может проводиться без согласия пациента.

Гилев также отметил в эфире Радио КП, что при настоящем депрессивном расстройстве лекарственная терапия остается необходимой. Существуют и современные немедикаментозные методы, такие как транскраниальная магнитная стимуляция и электросудорожная терапия, которые доказали свою эффективность.

В тяжелых случаях может применяться нейрохирургическая стимуляция головного мозга с помощью имплантируемых электродов, стоимость которой в России составляет около 2 миллионов рублей. Включение таких методов в программы государственного финансирования сделало бы помощь более доступной для пациентов.

Клинический психолог предупредила, чем опасна круглосуточная психотерапия у нейросетей — от зависимости до бредовых идей.

Напомним, что Минздрав исключил семейную терапию и добавил наркотесты в стандарт лечения шизофрении.