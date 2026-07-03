Из-за аномальной жары в морях стали чаще встречаться плотоядные бактерии

Европейские СМИ сообщают, что из-за аномальной жары бактерии Vibrio «захватили» побережье Испании. В некоторых регионах уже закрывали пляжи. Бактерия, «пожирающая плоть», распространяется в Средиземном море на фоне изменения климата. Она обитает в морской и солоноватой воде и передается людям через морепродукты или при заглатывании воды.

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Насколько эта угроза реальна для обычного туриста, может ли ситуация повториться в России и стоит ли отказываться от морепродуктов в отпуске? Об этом «МК» рассказала эпидемиолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Валерия Кравцова.

Повышение температуры воды в сочетании с загрязнением и снижением солености в прибрежных зонах создает идеальные условия для распространения патогенов. Некоторые штаммы Vibrio могут вызвать гастроэнтерит, а также тяжелые, вплоть до смертельных, инфекции. Особенно часто такая напасть встречается в местах, где реки впадают в море. Большинство людей заражаются плотоядной бактерией через пищу, съев сырые устрицы, мидии или другие морепродукты. Инфекция также может попасть в организм при проглатывании зараженной воды во время купания или через открытые раны и повреждения кожи. От человека к человеку вибриоз не передается.

«Для обычного туриста риск заражения Vibrio невысокий, но он существует, - говорит Валерия Кравцова. — Основные пути заражения — употребление сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов (устрицы, мидии) и контакт заражённой воды с открытыми ранами. Это не «страшилка», а реальная эпидемиологическая опасность, особенно для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом».

К сожалению, отмечает эксперт, нынешняя ситуация — не разовое явление:

«Из-за устойчивого повышения температур в летний период и продолжающегося потепления климата подобные вспышки будут происходить чаще и охватывать новые регионы, в том числе более северные акватории. Бактерии Vibrio чувствительны к температуре воды: чем она выше, тем активнее они размножаются. Это системный тренд, а не локальный эпизод».

Прогревание морей действительно меняет эпидемиологический ландшафт.

«В более тёплой воде активнее размножаются не только вибрионы, но и другие патогены — например, холерный вибрион, различные кишечные бактерии, синегнойная палочка и некоторые грибы. Кроме того, изменение температуры и солёности влияет на распространение комаров-переносчиков, что увеличивает риски трансмиссивных инфекций — лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге и других. Климатические изменения стирают географические барьеры, которые раньше сдерживали распространение инфекций», - рассказывает Валерия Кравцова.

Возможна ли встреча с «пожирающей плоть» бактерией в России? Увы, вполне.

Как рассказывает эпидемиолог, случаи заражения Vibrio vulnificus в России регистрировались в Чёрном море, однако они носят единичный характер. Тем не менее, с потеплением климата частота таких случаев может увеличиться. В России существует система эпидемиологического мониторинга за прибрежными водами, но её масштабы зависят от региона. В курортных зонах контроль более строгий.

Нужно ли на всякий случай отказаться от морепродуктов?

«Отказываться от морепродуктов полностью не нужно, но важно соблюдать меры предосторожности. Употребляйте морепродукты только в проверенных заведениях, где соблюдаются санитарные нормы. Избегайте сырых устриц и мидий, если вы не уверены в их происхождении и условиях хранения. Людям с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами, заболеваниями печени или диабетом лучше вообще отказаться от сырых морепродуктов — для них риск наиболее высок. Также не рекомендуется заходить в морскую воду при наличии свежих порезов, ссадин или других повреждений кожи. В тяжёлых случаях Vibrio vulnificus вызывает некротический фасциит — быстро прогрессирующее поражение мягких тканей, а также сепсис. Смертность при таких формах может достигать 30–40%. Однако эти случаи редки и чаще всего развиваются у людей с ослабленным иммунитетом, заболеваниями печени, диабетом или другими хроническими патологиями. У здоровых людей инфекция обычно протекает в лёгкой форме или даже бессимптомно. Но поскольку болезнь развивается стремительно, нельзя её недооценивать. При появлении подозрительных симптомов — внезапной боли в мышцах, покраснения и отёка кожи, высокой температуры — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Время в таких случаях играет решающую роль», - говорит наш эксперт.

Бактерии Vibrio — не страшилка, а реальный симптом изменения климата. Людям с хроническими заболеваниями стоит быть особенно внимательными. Сырые морепродукты — только в проверенных местах, открытые раны — не контактировать с морской водой. И при первых тревожных симптомах — немедленно к врачу. Профилактика и своевременность — главные инструменты защиты.