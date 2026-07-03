Депутаты предложили уведомлять о плохих анализах через «Госуслуги»

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили внедрить на портале Госуслуг и в личном кабинете «Мое здоровье» сервис уведомлений о необходимости обращения к врачу на основании результатов лабораторных анализов. Об этом пишет РИА Новости.

В обращении предлагается разработать автоматическую систему оповещений, которая информировала бы пациентов о том, что по итогам исследований целесообразно проконсультироваться у специалиста соответствующего профиля.

Уведомление, по мнению авторов, не должно содержать диагнозов, назначения лечения, рекомендаций по самостоятельному приёму лекарств или окончательных медицинских заключений — его задача лишь указать на необходимость врачебной оценки и облегчить доступ к консультации.

Для исключения неверной самостоятельной интерпретации депутаты предлагают включать в уведомление обязательное разъяснение о том, что итоговую оценку показателя проводит врач с учетом возраста, пола, беременности, принимаемых препаратов, имеющихся заболеваний, жалоб, данных осмотра и других исследований.