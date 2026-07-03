В России впервые провели сложную гибридную операцию

Врачи института Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В учреждение обратилась 43-летняя женщина с жалобой на потерю зрения одного глаза. В ходе обследования у нее обнаружили крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв. Специалисты, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги, смогли выключить из кровотока аневризму, не только предотвратив кровоизлияние, но и сохранив пациентке зрение. Через сутки женщину перевели из реанимационного отделения, а через десять дней выписали из больницы.

В России такая операция была проведена впервые. Как отметил Собянин, это стало возможным благодаря модернизации и оснащением современной техникой московских больниц. Также он напомнил о строительстве нового корпуса НИИ Склифосовского, благодаря которому будут расширены возможности высокотехнологичной помощи для всех россиян. Возведение нового медицинского корпуса соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".