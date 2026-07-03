Как капли для носа могут стать угрозой для жизни ребенка

8-месячный ребенок оказался в реанимации после того, как случайно выпил сосудосуживающие капли для носа. Мать, Валерия, поделилась этой тревожной историей в социальных сетях, отметив, что не ожидала таких серьезных последствий. По ее словам, в пузырьке оставалось всего 2-3 мл вещества, и она не придавала этому значения, пока не проконсультировалась с врачом скорой помощи.

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Когда бригада медиков прибыла, у ребенка был зафиксирован пульс 180 ударов в минуту при норме 120. Врачи немедленно приняли решение о госпитализации в реанимацию, где малышу провели необходимые процедуры, включая промывание желудка и установку катетера. Валерия отметила, что в машине скорой помощи ребенка накололи лекарствами, и в приемном отделении около 15 минут промывали желудок через нос.

Случаи отравления деконгестантами у детей не редкость, и они могут привести к серьезным последствиям, включая нарушения сердечного ритма и дыхания. Важно помнить, что при подозрении на отравление необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее отоларинголог Смирнова рассказала, чем опасны капли для носа. Также врач рассказала о последствиях привыкания к назальным каплям.