В Москве врачи спасли мужчину с обширными ожогами от борщевика

Врачи в Москве оказали медпомощь мужчине с обширными тяжелыми ожогами от борщевика. Пострадавший поступил в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Выяснилось, что он хотел самостоятельно вырвать борщевик без защитной одежды. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.

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В результате мужчина получил обширные ожоги рук, шеи и тела. Лечение проводилось совместно специалистами токсикологического и ожогового отделений. Так, медики произвели детоксикацию обработали ожоги, провели перевязки для контроля заживления и предотвращения осложнений.

Врачи напоминают – в соке борщевика есть фуранокумарины, резко повышающие чувствительность кожи к солнечному свету. Поэтому даже минимальный контакт с растением может привести к образованию серьезных ожогов.