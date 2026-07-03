В Москве врачи спасли мужчину с обширными ожогами от борщевика
Врачи в Москве оказали медпомощь мужчине с обширными тяжелыми ожогами от борщевика. Пострадавший поступил в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Выяснилось, что он хотел самостоятельно вырвать борщевик без защитной одежды. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.
В результате мужчина получил обширные ожоги рук, шеи и тела. Лечение проводилось совместно специалистами токсикологического и ожогового отделений. Так, медики произвели детоксикацию обработали ожоги, провели перевязки для контроля заживления и предотвращения осложнений.
Врачи напоминают – в соке борщевика есть фуранокумарины, резко повышающие чувствительность кожи к солнечному свету. Поэтому даже минимальный контакт с растением может привести к образованию серьезных ожогов.
«При попадании сока на кожу: необходимо немедленно промыть поражeнный участок водой с мылом; защитить его от солнечного света не менее чем на трое суток; при попадании в глаза или рот тщательно промыть водой (15–20 минут) и обратиться за медицинской помощью; не вскрывать ожоговые пузыри: при их появлении требуется обращение к специалисту в московское медучреждение», – уточнили в Депздраве.