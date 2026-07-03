Американцы заболели «взрывной» диареей

В США выявили вспышку опасной инфекции циклоспориаза, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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По данным издания, с 1 мая по 16 июня было зарегистрировано 145 случаев заболевания в 17 штатах. Больше всего заболевших — от 31 до 80 — выявлено в Нью-Йорке. На втором месте штаты Иллинойс и Техас, где заболели от 11 до 30 человек. Возраст пациентов составляет от 5 до 86 лет. 20 из них попали в больницу.

Уточняется, что заражение произошло внутри страны, поскольку никто из заболевших не выезжал за границу. Паразит не передается от человека к человеку. Скорее всего, заражение произошло от пищи. Конкретные продукты пока не называются, ведется расследование.

Среди симптомов циклоспориаза сильная диарея, спазмы, тошнота, потеря веса и усталость. Некоторые заболевшие жалуются также на головную боль, ломоту и температуру. Признаки болезни проявляются через неделю после заражения и могут длиться до месяца. Летальных исходов в этой вспышке не зафиксировано.

До этого бразильский колопроктолог Алина Амаро предупредила, что диарея, которая сопровождается высокой температурой, кровью в стуле, сильной слабостью или продолжается более двух-трех дней, требует обращения к врачу. По словам медика, длительная диарея может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса — состоянию, при котором организм теряет важные минералы, необходимые для нормальной работы сердца, мышц и нервной системы.