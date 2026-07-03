Пациентке удалили гигантскую опухоль весом десять килограммов

В Сургуте пациентке удалили гигантскую опухоль весом 10 килограммов
Онкологи в Сургуте провели сложную операцию по удалению опухоли диаметром около 40 сантиметров и весом 10 килограммов.
«Такие новообразования встречаются нечасто - около десяти случаев в год при общем объеме около тысячи операций, которые ежегодно выполняют специалисты отделения», — уточнил директор депздрава Югры, доктор медицинских наук Роман Паськов.
В Сургут женщина поступила из Когалыма. Она давно не проходила профосмотры, так как чувствовала себя хорошо, но забеспокоилась, когда начала температурить на фоне болей в поясничном отделе.
Во время обследования у нее выявили нарушение оттока мочи и гидронефроз правой почки, а дальнейшая диагностика выявила причину этого состояния — гигантское образование яичника, которое и сдавливало мочевыводящие пути.
Три часа продолжалась операция. Ее осложняло два фактора. Во-первых, из-за размеров опухоли выполнить вмешательство лапароскопически было невозможно. Во-вторых, новообразование нельзя повреждать, поскольку это может привести к распространению опухолевых клеток. (а они могут оказаться раковыми). В-третьих, опухоль сильно сдвинула внутренние органы.
«После удаления такого крупного образования происходит перераспределение объема циркулирующей крови, поэтому важную роль сыграла работа анестезиологической службы - на протяжении всей операции состояние пациентки оставалось стабильным, вмешательство прошло без осложнений», — рассказал глава депздрава.
Гистология подтвердила: опухоль была доброкачественной.