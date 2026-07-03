На Алтае впервые провели операцию на открытом сердце беременной женщине

Врачи в Алтайском крае впервые в истории региона провели операцию на открытом сердце беременной женщине и спасли две жизни. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко сообщил в своем канале на платформе «Макс».

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Пациентка из Кулунды находилась на 23-й неделе беременности и жаловалась на одышку, кашель и нехватку воздуха. После обследования у нее обнаружили миксому — подвижное образование в левом предсердии, которое частично перекрывало митральный клапан и создавало риски инсульта и острой ишемии органов.

Женщину перевели в Алтайский краевой кардиологический диспансер, где к ее случаю подключили ведущих специалистов края. По видеосвязи медики консультировались с врачами федеральных центров имени Кулакова и имени Алмазова. Операция длилась три с половиной часа. Ее провела команда кардиохирургов, анестезиологов и перфузиологов диспансера при участии специалистов перинатального центра и при постоянной поддержке федеральных коллег.

В течение 86 минут пациентка была подключена к аппарату искусственного кровообращения — ее сердце в это время не билось, а кровоснабжение органов обеспечивал аппарат. Миксому успешно удалили, и операция, и послеоперационный период прошли без осложнений, подчеркнул губернатор.

Ранее в Чите врачи краевой клинической больницы спасли 51-летнюю пациентку, пережившую пять остановок сердца. Женщина поступила в критическом состоянии после инфаркта — у нее были опасно низкие частота сердечных сокращений и давление. Для стабилизации состояния специалисты применили комплексный подход: сначала микротоковую терапию, чтобы восстановить ритм сердца, одновременно перевели пациентку на ИВЛ и использовали оборудование для поддержки давления. Затем в артерию установили стент — сетчатый каркас для нормализации кровотока. Однако сердце продолжало давать сбои и останавливалось. После консилиума врачи решили подключить женщину к аппарату ЭКМО, который временно взял на себя функции кровообращения, позволив сердцу и легким восстановиться. Уже через шесть часов после запуска аппарата медики зафиксировали положительную динамику: пациентка пришла в сознание и смогла дышать самостоятельно.