Названо число проведенных консультаций московской службой онкопсихологов

Московская служба онкопсихологов отмечает трехлетие, за это время специалисты провели более 36 тыс. консультаций пациентам и их близким. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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«Столкнувшись с диагнозом "онкология", человек испытывает сильный стресс, страх и растерянность. Поэтому три года назад мы создали Московскую службу онкопсихологов, которая действует во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. За это время специалисты провели свыше 36 тыс. консультаций. Сегодня это неотъемлемая часть сопровождения больных, которая помогает им справляться с болезнью и проходить лечение, сохраняя спокойствие и психологическое равновесие во время этого сложного этапа», — сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Специалисты службы действуют на стыке трех областей — психологии, психиатрии и онкологии — и сопровождают человека на всех этапах: от постановки диагноза до ремиссии. В первую очередь психологическая помощь оказывается пациенту, но его родственники также сталкиваются с эмоциональной и бытовой нагрузкой. За три года специалисты провели свыше 4,5 тыс. консультаций для членов семьи.

С маленькими пациентами онкопсихологи работают в Морозовской детской больнице, помогая им через арттерапию и игровые техники, подобранные с учетом возраста, параллельно ведется работа и с родителями. Не остаются без внимания и те, кто ежедневно помогает пациентам — врачи и медицинский персонал. Московские онкопсихологи проводят для них индивидуальные консультации, направленные на снижение психоэмоциональной нагрузки, а также на профилактику эмоционального выгорания.

Очные консультации можно получить без предварительной записи во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. Для тех, кому удобен дистанционный формат, работает городская платформа "Психология для жизни", где можно выбрать специалиста и удобное время. За три года этим сервисом онкопациенты воспользовались более 3,5 тыс. раз. С февраля 2025 года в приложении "ЕМИАС.ИНФО" можно записаться на дистанционную онлайн-консультацию: онкопсихологи оперативно связываются с пациентами, оказывают первичную помощь и при необходимости направляют на очный или дистанционный прием — за время работы сервиса поступило более 4 тыс. таких заявок.

Ракова добавила, что Москва последовательно выстраивает комплексную систему лечения онкобольных.