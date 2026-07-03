Врачи рассказали, какие предметы чаще всего проглатывают дети

Специалисты эндоскопического отделения краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке отчитались о работе за первое полугодие текущего года. Они, в частности, провели 72 экстренные процедуры по извлечению инородных тел у детей и подростков. Из них 69 были связаны с попаданием предметов в желудочно-кишечный тракт и еще три — в дыхательные пути, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В министерстве здравоохранения края подчеркивают, что случаи проглатывания детьми мелких предметов остаются одной из частых причин вызова скорой помощи.

Заведующий эндоскопическим отделением краевой детской клинической больницы № 1 Алексей Ткачук сообщил, что чаще всего из организма детей извлекают магниты, монеты, конфетные фантики, пластиковые элементы игрушек и плохо пережеванные пищевые остатки.

«Больше всего опасны магниты, особенно если ребенок проглотил несколько штук сразу. Они могут притягиваться и повреждать стенки кишечника, вызывая перфорации и воспаления, требующие сложных операций. Мелкие батарейки и монеты также представляют серьезную угрозу, даже один такой предмет может быть смертельным для ребенка», — отметил Алексей Ткачук.

Врачи предупреждают, что дети в возрасте от года до пяти лет наиболее уязвимы, так как их любопытство и стремление исследовать мир часто сопровождаются привычкой пробовать предметы на вкус.

За последние полгода специалисты эндоскопического отделения также совершили четыре выезда в районы края для экстренного удаления инородных тел из бронхов, что является особенно опасным и требует немедленного вмешательства, так как может привести к нарушению дыхания.

Специалисты подчеркивают, что большинство подобных происшествий можно предотвратить — для этого родителям достаточно соблюдать базовые правила безопасности.

В первую очередь взрослым стоит исключить саму возможность контакта ребенка с потенциально опасными мелочами: ни игрушки с мелкими деталями, ни пуговицы, ни монеты не должны находиться в зоне досягаемости малыша. Не менее важна и профилактическая беседа: уже с раннего возраста нужно в доступной форме объяснять детям, почему нельзя тянуть в рот посторонние предметы — даже если они кажутся безобидными.

Особое внимание медики рекомендуют уделять контролю за ребенком в самые рискованные моменты — во время игр и приема пищи. Именно в эти периоды вероятность несчастного случая существенно возрастает. При этом важно не просто наблюдать со стороны, а активно следить за тем, как ребенок обращается с едой и игрушками, своевременно корректируя небезопасное поведение.

Если же возникли подозрения, что инородное тело попало в дыхательные пути или желудочно‑кишечный тракт, медлить нельзя ни минуты: необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Врачи напоминают: именно скорость реакции взрослых зачастую становится решающим фактором, который позволяет избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье ребенка.