Определены регионы с самыми высокими показателями заболеваемости ветрянкой

Показатели заболеваемости ветрянкой в 49 регионах России в 2025 году превышали средний уровень по стране, наиболее высокие значения были зафиксированы в Карелии, Калмыкии и Якутии. Это следует из Государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

© Magnific

«Ветряная оспа регистрировалась на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе в 49 из них показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране», — говорится в докладе.

Согласно представленным данным, самые высокие показатели заболеваемости ветрянкой в 2025 году зафиксированы в Карелии, Калмыкии и Якутии.

В целом по стране показатель заболеваемости ветряной оспой за последние два года вернулся к допандемийным значениям и замедлил темп роста. В 2025 году зарегистрировано более 842 тыс. случаев ветрянки, показатель заболеваемости соответствовал среднемноголетнему уровню.