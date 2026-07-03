Минздрав утвердил типовую программу переподготовки пластических хирургов

Минздрав РФ утвердил типовую дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки по специальности "Пластическая хирургия". Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

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Программа вступает в силу 3 июля.

Обучение будет проходить в очном формате с возможностью частичного дистанта. На освоение специальности выделено 718 часов.

Врачи освоят, в частности, пересадку кожи, опорных тканей, виды заживления ран, аномалии развития челюстей, увеличение груди.

Учащиеся будут практиковать медпомощь взрослым и детям амбулаторно и стационарно. На практику выделено 360 часов.