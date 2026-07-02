В Красноярске подросток заболел редкой инфекцией после укуса клеща

В Красноярске медики столкнулись с первым в этом году случаем редкого заболевания: 15‐летний подросток заразился эрлихиозом после укуса клеща. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора — диагноз подтвердился у юноши, которого паразит укусил в минувшие выходные в области рёбер.

Эрлихиоз — болезнь нечастая, её вызывают бактерии эрлихии, попадающие в организм человека через укус заражённого клеща. Инкубационный период растягивается от одного до 29 дней, чаще всего составляя около двух недель. Первые признаки легко спутать с обычной простудой или гриппом. По мере развития болезни картина становится тяжелее: к недомоганию могут присоединиться тошнота, рвота, сыпь, увеличение лимфоузлов. В особенно сложных ситуациях инфекция способна поражать центральную нервную систему, почки, лёгкие и другие органы.

При этом по статистике Роспотребнадзора только за последнюю неделю клещи присосались к 1101 жителю края, среди которых 190 детей. С начала сезона число обращений по поводу укусов достигло 13 458, из них почти три тысячи — несовершеннолетних.

Ранее в Иркутске мужчина с инвалидностью пожаловался на то, что ему перестали давать жизненно необходимое обезболивающее в доме-интернате.