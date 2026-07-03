Онколог рассказал, как лечат рак на ранних этапах

В онкологии время играет решающую роль – обнаружение болезни на ранней стадии нередко становится залогом спасения жизни.

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Именно поэтому важно знать, какие методы лечения доступны, если диагноз поставлен своевременно, передаёт NEWS.ru.

Так, по словам врача-онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черёмушкина, на ранних сроках рака кожи медики чаще всего прибегают к хирургическому лечению. При этом специалист отметил, что такой тип заболевания нередко приводит к рецидивам.

«Меланому называют «королевой онкологии» или «великой обезьяной», так как она имеет разную форму и в четверти случаев при её развитии не наблюдается первичного очага, – пояснил Черёмушкин. – Эта форма онкологии кожи достаточно агрессивна и трудно поддаётся лечению».

Он также добавил, что в схему терапии при раке кожи нередко включают химиотерапию, а столкнуться с этим заболеванием могут люди самых разных возрастов.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Мария Кызымко рассказала, у кого выше шанс заболеть одним из самых агрессивных видов рака – меланомой.