$77.9388.71

Mirror: тяга к сладостям жирной пище и углеводам может быть признаком деменции

Газета.Ru

Внезапная тяга к трем продуктам может быть ранним признаком деменции, пишет Daily Mirror.

Внезапная тяга к трем продуктам может быть ранним признаком деменции
© Газета.Ru

Специалисты предупредили, что одним из ранних признаков фронтотемпоральной деменции могут стать резкие изменения пищевых привычек. По данным Общества болезни Альцгеймера, люди с этой формой заболевания нередко начинают бесконтрольно есть сладости, жирную пищу или углеводы, теряют чувство меры и забывают о правилах поведения за столом.

Также у человека может появиться навязчивое желание постоянно есть, употреблять алкоголь или курить, при этом он не понимает, когда следует остановиться.

Фронтотемпоральная деменция поражает лобные и височные доли мозга, которые отвечают за поведение, личность, принятие решений и контроль импульсов. В отличие от болезни Альцгеймера, эта форма деменции часто развивается в более молодом возрасте.

Эксперты подчеркивают, что сами пациенты нередко не замечают происходящих изменений. Именно родственники и близкие чаще всего первыми обращают внимание на необычное поведение.

Врачи рекомендуют не игнорировать внезапное и необъяснимое изменение пищевых привычек, особенно если оно сопровождается переменами в характере или поведении.